 السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة - بوابة الشروق
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السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة


نشر في: الأحد 8 مايو 2022 - 11:57 ص | آخر تحديث: الأحد 8 مايو 2022 - 11:58 ص
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

 


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