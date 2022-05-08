منظمة التعاون الإسلامي تدين مخططات الاحتلال الإسرائيلي بناء وحدات استيطانية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي مخططات الاحتلال الإسرائيلي، بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك مخططات إخلاء وهدم 12 قرية فلسطينية في منطقة يطا جنوب محافظة الخليل بالضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان أصدرته منظمة التعاون الإسلامي ومقرها مدينة جدة السعودية، ووصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية اليوم الأحد.

وأكد البيان أن سياسة الاستيطان الإسرائيلي تمثل عدواناً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لا سيما القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 23 ديسمبر 2016.

ودعا البيان المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، إلى النهوض بمسؤولياته لتنفيذ قراراته ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية في كل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وضمان محاسبتها على جرائمها واعتداءاتها المستمرة على الشعب الفلسطيني ومقدساته.