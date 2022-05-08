حزب الله اللبناني: هجوم سيناء هدفه النيل من استقرار وأمن مصر

أدان حزب الله اللبناني، الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له وحدة من الجيش المصري في سيناء، معربا عن تضامنه الكامل مع "الشعب المصري الشقيق".

وقال الحزب، في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأحد، إن "ما قامت به الجماعات الإرهابية هدفه النيل من استقرار وأمن مصر وحرف الأنظار عن الإرهاب الصهيوني في فلسطين وإدخال المنطقة مجددا في أتون الفتن والصراعات الداخلية".

وشدد الحزب على "ضرورة التصدي للفكر التكفيري الهدام وعزله وتصدي علماء المسلمين له واتخاذ كل التدابير الاحترازية على امتداد العالم الإسلامي في مواجهته عمليا وسياسيا".

وكانت مجموعة من العناصر التكفيرية قد هاجمت نقطة رفع مياه غرب سيناء وتصدت لها العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة ما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وفقا بيان المتحدث باسم القوات المسلحة أمس السبت.