وزير الإعلام اليمني: الحوثيون ينشرون الشائعات لخلط الأوراق وخلق الفتن بين المكونات السياسية والوطنية

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن: "مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، كثفت نشر الشائعات والأكاذيب عبر وسائلها الإعلامية والمواقع الصفراء التابعة لها في محاولة بائسة لخلط الأوراق، وخلق الفتنة بين المكونات السياسية والوطنية، بعد التئامها التاريخي في المشاورات اليمنية-اليمنية بالرياض، وتحت سقف مجلس القيادة الرئاسي".

وأضاف الإرياني، في تصريحات صحفية نقلتها قناة "اليمن" الفضائية الشرعية مساء اليوم /السبت/، إن: "هذه الممارسات تؤكد حجم القلق الذي ينتاب ميليشيات الحوثي الإرهابية من طي اليمنيين لصفحة الماضي، ولم شملهم ، وتوحيد كلمتهم وموقفهم في مواجهة الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، والتصدي للمشروع التوسعي الإيراني الذي يستهدف هويتهم الوطنية والعربية".

وجدد الدعوة لكافة الوسائل الإعلامية والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لاستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار خلف الدعايات التي تنشرها مواقع وصفحات ميليشيا الحوثي.

ع ج /ه م غ