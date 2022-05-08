مهرجان مالمو يعلن عن المشروعات الفائزة بجوائز صندوق دعم صناعة السينما

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كشف مهرجان مالمو عن المشروعات الفائزة بجوائز صندوق دعم أيام مالمو لصناعة السينما، والتي يزيد مجموع قيمتها عن 200 ألف دولار، تتوزع بين أربعة فئات تنافس عليها 21 مشروعًا لأفلام عربية جديدة.

وجاءت جوائز صندوق الدعم كما يلي:

فئة تطوير الأفلام الروائية الطويلة

لجنة التحكيم: سها عراف، أوليفر جيربيللون، فيصل بالطيور

معهد الفيلم السويدي (السويد) جائزة مالية بقيمة 150.000 كرون سويدي: كولونيا؛ المنتج العربي: مارك لطفي، المنتج السويدي: فادي عطالله، إخراج: محمد صيام (مصر، السويد)

مهرجان البحر الأحمر السينمائي (السعودية) جائزة مالية بقيمة 150.000 كرون سويدي: هديل؛ المنتج العربي: مي عودة، المنتج السويدي: شاكر تحرير، إخراج: آلاء القيسي (الأردن، فلسطين، السويد)

المرايا للإنتاج (مصر) تطوير سيناريو وخدمات ما بعد إنتاج بقيمة 15.000 دولار أمريكي: كولونيا؛ المنتج العربي: مارك لطفي، المنتج السويدي: فادي عطالله، إخراج: محمد صيام (مصر، السويد)

الموسيقار هشام جبر (مصر) خدمات موسيقى تصويرية بقيمة 15.000 دولار أمريكي: عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن؛ المنتج العربي: سوسن يوسف، المنتج السويدي: باسل مولوي، إخراج: مراد مصطفى (مصر، السويد)

Where to Film (الأردن) خدمات ما قبل الإنتاج بقيمة 10.000 دولار أمريكي: حشيشستان؛ المنتج العربي: ميس سلمان، المنتج السويدي: ليندا مطاوع، إخراج: سعيد زاغة (فلسطين، الأردن، السويد)

الهيئة الملكية للأفلام (الأردن) معدات تصوير تستخدم داخل الأردن بقيمة 10.000 دولار أمريكي: هديل؛ المنتج العربي: مي عودة، المنتج السويدي: شاكر تحرير، إخراج: آلاء القيسي (الأردن، فلسطين، السويد)

فئة تطوير الأفلام الوثائقية الطويلة:

لجنة التحكيم: ندى دوماني، ساشا فولشر، رامي عبد الرازق

معهد الفيلم السويدي (السويد) جائزة مالية بقيمة 75.000 كرون سويدي: نساء حياتي؛ المنتج العربي: سمير، المنتج السويدي: لويز أبيرج، إخراج: زهراء غندور (العراق، السويد)

مهرجان البحر الأحمر السينمائي (السعودية) جائزة مالية بقيمة 75.000 كرون سويدي: برزخ؛ المنتج: ميليسا ليندجرين، إخراج: لينا سنجاب (لبنان، فرنسا، السويد)

Greener Screen (الأردن) استشارات بيئية بقيمة 10.000 دولار أمريكي: خارج المكان؛ المنتجان: مانولو دياز رامو، بياتريس بورباجير جارثيا، إخراج: محمد المجدلاوي (السويد، قطر)

فئة تطوير الأفلام القصيرة:

لجنة التحكيم: نضال قيقة، يوهان سيمونسن، فاطمة البنوي

فيلم آي سكونه (السويد) جائزة مالية بقيمة 30.000 كرون سويدي: رياح الخماسين؛ المنتج العربي: أمجد أبو العلاء، المنتج الشمالي: توماس برينان، إخراج: محمود عاصي (مصر، السويد، السودان)

فيلم سينترم سيد (السويد) خدمات تطوير سيناريو وإشراف إنتاجي بقيمة 20.000 كرون سويدي: سليق؛ المنتج العربي: مريم خيّاط، المنتج الشمالي: كلارا ليفاين، إخراج: أفنان باويان (السعودية، السويد، هولندا)

فئة المشروعات في مرحلة ما بعد الإنتاج:

لجنة التحكيم: ممثلو الجهات الداعمة

ذا سيل (مصر) خدمات ألوان بقيمة 10.000 دولار أمريكي: ثلاثة وعود؛ المنتج: ماريل أولنتاين، إخراج: يوسف سروجي (فلسطين، الولايات المتحدة)

ذا سيل (مصر) خدمات ترويج إعلاني بقيمة 10.000 دولار أمريكي: ق؛ المنتج: جود شهاب، إخراج: جود شهاب (لبنان، الولايات المتحدة)

Arts Animation Productions (السعودية) خدمات شريط صوت بقيمة 15.000 دولار أمريكي: ق؛ المنتج: جود شهاب، إخراج: جود شهاب (لبنان، الولايات المتحدة)

Hecat Studio (فرنسا) خدمات ما بعد الإنتاج مؤثرات خاصة بقيمة 10.000 دولار أمريكي: ق؛ المنتج: جود شهاب، إخراج: جود شهاب (لبنان، الولايات المتحدة)

Creative Media Solutions (الإمارات) خدمات براندنج بقيمة 10.000 دولار أمريكي: ثلاثة وعود؛ المنتج: ماريل أولنتاين، إخراج: يوسف سروجي (فلسطين، الولايات المتحدة)

رواد ميديا (السعودية) جائزة توزيع في العالم العربي لفيلم روائي طويل بقيمة 10.000 دولار أمريكي: المرهقون؛ المنتج: أمجد أبو العلاء ومحسن الخليفي، إخراج: عمرو جمال (اليمن)

سيني ويفز فيلمز (السعودية) جائزة توزيع في العالم العربي لفيلم روائي طويل بقيمة 10.000 دولار أمريكي: صيف في بجعد؛ المنتج: محمد نظيف، إخراج: عمر مولدويرا (المغرب)

ماد سولوشنز (مصر) جائزة توزيع في العالم العربي لفيلم روائي طويل بقيمة 10.000 دولار أمريكي: المرهقون؛ المنتج: أمجد أبو العلاء ومحسن الخليفي، إخراج: عمرو جمال (اليمن)

ماد سولوشنز (مصر) خدمات دعاية وترويج بقيمة 10.000 دولار أمريكي: المرهقون؛ المنتج: أمجد أبو العلاء ومحسن الخليفي، إخراج: عمرو جمال (اليمن)

رم بيكتشرز (الأردن) خدمات تلوين بقيمة 10.000 دولار أمريكي: ق؛ المنتج: جود شهاب، إخراج: جود شهاب (لبنان، الولايات المتحدة)

رم بيكتشرز (الأردن) خدمات تصميم صوت بقيمة 5.000 دولار أمريكي: ثلاثة وعود؛ المنتج: ماريل أولنتاين، إخراج: يوسف سروجي (فلسطين، الولايات المتحدة)