موريتانيا: السلطات تشن حملة اعتقالات واسعة ضد سماسرة بيع الأراضي

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شنت السلطات الموريتانية أكبر حملة اعتقالات وملاحقات ضد سماسرة بيع الأراضي في العاصمة نواكشوط طالت حتى الآن عشرة أشخاص، حسب ما أفادت مصادر قضائية ليل السبت/الأحد.

ولم تكشف المصادر عن أسباب الحملة لكنها تتزامن مع تحذيرات شديدة اللهجة لوزارة الإسكان والعمران للمواطنين من بيع وشراء قطع الأراضي التي قرر مجلس الوزراء مصادرتها واستعادة ملكية الدولة لها وأنها ذات نفع عام.

ويعتقد أن أسباب الحملة تعود إلى اكتشاف عمليات تزوير وتداول بيع قطع أراضي مصادرة من طرف الدولة.

وقرر مجلس الوزراء استعادة مناطق واسعة من أحياء العاصمة الصالحة للسكن والإعلان عن أنها ذات نفع عام فيما شكى سماسرة الأراضي وملاكها من هذا القرار ودعوا السلطات للتراجع عنه. لكن وزارة الإسكان وصفت كل من يرفض الالتزام بالقرار بــ" مزوري" أملاك وعقارات الدولة وتوعدتهم بالملاحقة.

وتعاني مناطق واسعة في مدينة نواكشوط من فوضوية في تعدد ملكية الأراضي وتزوير أوراق ملكيتها.