انخفاض معدل اختبارات كورونا في جنوب إفريقيا بعد اقترابها من الرقم القياسي

انخفض معدل اختبارات "كوفيد19" الإيجابية اليومية في جنوب إفريقيا اليوم الأحد دون 30% بعد أن لامس أعلى مستوى له في خمسة أشهر أمس السبت.



وتم تحديد 5486 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، وهو ما يمثل معدل إيجابي بنسبة 3ر25% من أولئك الذين خضعوا للاختبار، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للمعهد الوطني للأمراض المعدية.



وتراجع معدل الحالات الإيجابية عن 1ر31% جرى تسجيلها أمس السبت، وكانت الأعلى منذ 15 ديسمبر. وتبلغ النسبة القياسية حتى الآن 9ر34% جرى تسجيلها في 14 ديسمبر.



وتم تسجيل سبع وفيات خلال آخر 48 ساعة، مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 100 ألف و523.