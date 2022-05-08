 انخفاض معدل اختبارات كورونا في جنوب إفريقيا بعد اقترابها من الرقم القياسي - بوابة الشروق
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انخفاض معدل اختبارات كورونا في جنوب إفريقيا بعد اقترابها من الرقم القياسي

(د ب أ)
نشر في: الأحد 8 مايو 2022 - 8:56 م | آخر تحديث: الأحد 8 مايو 2022 - 8:56 م
انخفض معدل اختبارات "كوفيد19" الإيجابية اليومية في جنوب إفريقيا اليوم الأحد دون 30% بعد أن لامس أعلى مستوى له في خمسة أشهر أمس السبت.

وتم تحديد 5486 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، وهو ما يمثل معدل إيجابي بنسبة 3ر25% من أولئك الذين خضعوا للاختبار، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للمعهد الوطني للأمراض المعدية.

وتراجع معدل الحالات الإيجابية عن 1ر31% جرى تسجيلها أمس السبت، وكانت الأعلى منذ 15 ديسمبر. وتبلغ النسبة القياسية حتى الآن 9ر34% جرى تسجيلها في 14 ديسمبر.

وتم تسجيل سبع وفيات خلال آخر 48 ساعة، مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 100 ألف و523.

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