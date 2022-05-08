خيري رمضان عن هجوم سيناء الإرهابي: هدفهم الرجل الذي أنقذ مصر من الإخوان

قال الإعلامي خيري رمضان، إن أبطال القوات المسلحة الـ11 الذين استشهدوا في العملية الإرهابية الأخيرة كانوا يدافعون عن منطقة أمنية وحيوية خاصة بخزانات المياه، ذاكرًا أن أعداء مصر في الداخل لهم رؤوس في الخارج ويستغلون الأزمات العالمية.



وأضاف، في تقديمة برنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأحد، أن الإرهابيين يحاولون من خلال هذه العمليات زعزعة الثقة، معقبًا: «هذه الحملات كلها موجهة نحو الرئيس السيسى والهدف الدائم لهم هذا الرجل الذي أنقذ مصر من الإخوان».



وتابع: «عملية الإرهابيين جاءت في وقت الناس بتعاني زي ما العالم كله يعاني ولكن إحنا واقفين على رجلنا في النهاية، ونثق في أن رجال القوات المسلحة لن تترك حق أبنائنا الذين استشهدوا أبدا».



وأمس السبت، أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء.



وقال المتحدث العسكري في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: «قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه في غرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جندي وإصابة 5 أفراد».



وأضاف البيان أنه جارٍ مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء، مؤكّدًا استمرار جهود القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.



ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي العزاء للشعب المصري والقوات المسلحة في ضحايا الهجوم، مؤكدا أن العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.