أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية رمانة غرب جنين.



وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بأكثر من 50 ألية عسكرية، ونشرت قناصتها على أسطح المنازل، قبل أن تداهم منزلي المواطنين يوسف الرفاعي وعماد أبو شقير صبيحات.



وذكرت أن الأمر تسبب في اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق.



وأفادت وسائل إعلام، مساء اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحم بلدة رمانة بغرب جنين، مسقط رأس منفذي عملية إلعاد، وداهم منزلي منفذي العملية.



وذكر شهود عيان أن «مواجهات اندلعت بداية اقتحام الجيش للبلدة، ثم أغلق الجيش كل الطرق المؤدية لمنزلي منفذي العملية، مع انتشار كبير في القرية».



وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلقاء القبض على الفلسطينيين الاثنين، اللذين يشتبه في تنفيذهما لهجوم إلعاد، وذلك في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأحد.



ويوم الخميس الماضي، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية سقوط ثلاثة قتلى في هجوم بمدينة إلعاد في وسط إسرائيل.



وكانت الهيئة الإسرائيلية، قد أعلنت عن وقوع 6 إصابات، من بينهم 4 في حالة خطرة، في هجوم قرب تل أبيب، في حين طالبت بلدية إلعاد بحسب المركز الفلسطيني للإعلام المستوطنين التزام المنازل بعد العملية.