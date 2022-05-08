أستراليا تسجل 35 ألفا و289 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الأسترالية ، 35 ألفا و289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 6 ملايين و249 ألفا و101 حالة.

ذكرت الوزارة -على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم /الأحد/ - إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أستراليا بلغ 7 آلاف و513 حالة، بعد تسجيل 18 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن إجمالي حصيلة المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 5 ملايين و874 ألفا و822 شخصا منذ بدء تفشي الوباء في أستراليا.