الكاميرون ترأس مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي خلال مايو

أعلن الاتحاد الإفريقي تولي الكاميرون رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر مايو.

ذكر بيان مجلس السلم والأمن الإفريقي، أن جهود الكاميرون تركز على إدارة الكوارث في القارة، والتوصل لحلول دائمة لمواجهة التحديات التي تفرضها الكوارث على القارة.

وأشار البيان، إلى أنه من المقرر أن ينظر مجلس السلم والأمن الإفريقي في تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول الجهود القارية لمنع الإرهاب ومكافحته قاريًا، فيما يوفر فرصة لأعضائه لوضع استراتيجية لتعزيز الجهود القارية في مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال أذرع مؤسسات "المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب"، وآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي، ولجنة خدمات الاستخبارات والأمن في إفريقيا، كمؤسسات الاتحاد الأفريقي العاملة في هذا المجال، التي ستقود وضع تدابير سياسة الاتحاد الإفريقي.