



عرضت فضائية «العربية»، مساء اليوم الأحد، فيديو يرصد لحظة التقاء السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، السيدة الأوكرانية الأولى أولينا زيلينسكي، زوجة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.



وأظهر الفيديو السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن وهي تهدي باقة من الزهور إلى سيدة أوكرانيا الأولى، في فناء مدرسة، أصبحت الآن ملاذًا مؤقتًا للنازحين بما في ذلك 48 طفلا.



ووصلت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، اليوم الأحد، في زيارة غير معلنة إلى أوكرانيا، وذلك بحسب ما أفادته وكالة «سبوتنيك» الروسية.



وفي وقت سابق، التقت «بايدن» باللاجئين الأوكرانيين في شرق سلوفاكيا يوم الأحد، في آخر يوم من جولتها، التي شملت أيضا رومانيا لزيارة الجنود الأمريكيين هناك، والنساء والأطفال الذين فروا من الغزو الروسي لأوكرانيا.



