حلبية يكشف كواليس اجتماعه بالجهاز الفني للمصري وتمسكه باستمرار الشعباني

كشف سمير حلبية، رئيس النادي المصري، كواليس اجتماعه المطول مع التونسي معين الشعباني المدير الفني للفريق الأول، مساء أمس السبت، وذلك لتنقية الأجواء داخل صفوف الفريق بناءًا على طلب المدير الفني.

وأكد حلبية، على دعمه للفريق والجهاز الفني، في الاجتماع الذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة، تحدث خلالها الطرفان بشأن كل الأمور الخاصة باللاعبين والمستحقات المالية المتأخرة التي تؤدي إلى تشتت اللاعبين وابتعادهم عن التركيز في المباريات خلال الفترة الماضية.

وحرص حلبية على الاستماع لـ كل مطالب الجهاز الفني بقيادة معين الشعباني، مؤكدًا أنه سيعمل على تلبية تلك الطلبات خلال الساعات المقبلة، مطالبا المدرب التونسي بوضع تصور كامل للموسم القادم وطلباته بشأن الصفقات الجديدة.

وفي تصريحاته لـ "الشروق"، قال حلبية: «لا نية داخل مجلس الإدارة في رحيل الجهاز الفني بقيادة معين الشعباني، المدرب يمتلك كافة الصلاحيات الفنية لاختيار الصفقات بالموسم الجديد».

وأضاف: «الشعباني، تم منحه صلاحيات تحديد الراحلين عن قائمة الموسم الجديد، بالإضافة إلى إعطاء فرصة لمشاركة اللاعبين الشباب من فريق الأمل خلال مباريات الفريق المقبلة».

وشدد: «تم وضع استراتيجية جديدة لحل الأزمات المالية داخل النادي، من أجل إزالة أي عراقيل أمام الفريق الأول للعودة للمنافسة على البطولات بالموسم القادم».

ومن جانبه أكد الشعباني، خلال الجلسة: «على استمرار مع الفريق حال وجود حلول للأزمة المالية الحالية، من أجل الاستقرار داخل الفريق وعدم تشتت اللاعبين مرة أخرى».

ومن المنتظر أن يتجدد الاجتماع غدا بين مجلس الإدارة والجهاز الفني، في حضور عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللاعبين، قبل مغادرة الفريق لمعسكره في برج العرب، استعدادا، لمواجهة المحلة الاربعاء المقبل في الدوري.