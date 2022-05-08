الصحة: توفير 13 ألف عبوة لبن للأطفال «ذوي الحساسية» تكفي لمدة 4 أشهر

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، عن توفير ١٣ ألف عبوة لبن للأطفال ذوي الحساسية من الألبان تكفي لمدة ٤ أشهر.

وأشار فى تصريحات صحفية، إلى أنه تم توفير العبوات فى ٢٤ مركزًا على مستوى الجمهورية تكفى لمدة ٤ أشهر.

وأوضح أن العبوات متوفرة فى المراكز الآتية؛ الشرطة بالعجوزة، أسر العجوزة، أبوالريش المنيرة، مستشفى الدمرداش، جامعة الإسكندرية، جامعة طنطا، مستشفى الإسكندرية، جامعة الزقازيق، سموحة الجامعى، مركز طبى النزهة، مديرية الشئون الصحية بالجيزة، منطقة السيدة زينب، جامعة القاهرة، مديرية الشئون الصحية بطنطا، أطفال المنصورة، المخزن الإقليمي بأسيوط، مديرية الشئون الصحية بسوهاج، الإرشاد الوراثي بالفيوم، سوهاج الجامعى، جامعة المنيا، جامعة المنوفية، مديرية الشئون الصحية بشبين الكوم، مديرية الشئون الصحية بأسوان.