زيلينسكي: الحكومة الأوكرانية تعمل على إجلاء العسكريين والمسعفين والجرحى من آزوفستال

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن حكومته تستعد الآن للمرحلة الثانية من مهمة الإجلاء من آزوفستال، مع التركيز على "الجرحى والمسعفين".

وأضاف زيلينسكي في رسالته المسائية أن هذا سيحدث "بالطبع ، إذا كان الجميع يفي بالاتفاقات، وإذا لم تكن هناك أكاذيب"، وفقا لما نقلته شبكة (سي إن إن).

وتابع: "بالطبع، نحن نعمل أيضا على إجلاء جيشنا. جميع الأبطال الذين يدافعون عن ماريوبول. هذا أمر صعب للغاية لكنه مهم".

وألمح زيلينسكي إلى أن روسيا هي المسؤولة عن عرقلة إجلاء الجنود المتبقين المحاصرين في ماريوبول، وقال "الجميع يفهم السبب الجذري لهذا التعقيد"، لكنه أضاف أن الشعب الأوكراني لن يفقد الأمل.

وأضاف: "نحن لا نتوقف. كل يوم نبحث عن خيار دبلوماسي يمكن أن ينجح".

كما شكر الرئيس الأوكراني الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة على المساعدة في تنفيذ المرحلة الأولى من عملية الإجلاء في آزوفستال، وقال إن الحكومة ستحاول إنشاء ممرات إنسانية لجميع سكان ماريوبول والمناطق المحيطة بها يوم الأحد.