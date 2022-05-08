انتظار جثمان شهيد القوات المسلحة لتشييعه بمسقط رأسه في الدقهلية

حالة من الحزن سادت قرية نشأ التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية، لتشييع جثمان الشهيد المجند السيد المهدي محمد المعداوي، 22 عاما، والذى سيتم دفنه بمقابر الأسرة، عقب وصوله.

واستشهد المجند السيد المهدي، خلال التصدي لهجوم مجموعة من العناصر التكفيرية على نقطة رفع مياه غرب سيناء.

وقالت أسرة الشهيد إنه كان دمث الخلق، وكان ينتظر الخروج من الجيش بعد 20 يوما، وكان يساعد والديه في أحوال المعيشة، خلال إجازاته، باعتباره أكبر أشقائه.

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، نعى شهداء الواجب الوطنى مقدما العزاء لأسر الشهداء.

وقال محافظ الدقهلية إن مصر على مر الأزمان لن تنسى أبدا الشهداء الأبرار الذين قدموا نفوسهم الطاهرة فداء لحمايه تراب الوطن والحفاظ على مقدراته ولهم يعود الفضل الكبير في أن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار فى ظل قيادتها للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وثمن محافظ الدقهلية الجهود المتواصلة للقوات المسلحة المصرية وجيش مصر العظيم والشرطة المصرية العريقة فى حماية الوطن وتوفير الأمن والأمان للمواطنين فى ربوع مصرنا العظيمة.