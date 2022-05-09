وزير التعليم: المؤسسات الدولية تنصح العديد من الدول بالاقتباس من التجربة المصرية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم بالرياض، شهد إشادة كبيرة بالتجربة المصرية في المجال.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن هذا المؤتمر يُعقد للمرة الأولى منذ عامين من الإيقاف بسبب جائححة كورونا، مشيرًا إلى حضور كل المؤسسات الدولية وست وزراء تعليم عرب.



وتابع: «نشعر بالفخر بعد إشادة المنظمات الدولية بالتجربة المصرية، وناقشت مع الوزراء العرب تبادل التعاون».



وأشار إلى أنّ التجربة المصرية تحظى بمتابعة يومية من الخارج، لافتًا إلى أن المؤسسات الدولية تنصح العديد من الدول بالاقتباس مما فعلته مصر.



ولفت إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون العميق بين ومصر ودول السعودية والإمارات وتونس.