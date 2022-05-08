البنك المركزي الأرجنتيني يحظر البنوك الخاصة من تقديم خدمات العملات الرقمية

أصدر البنك المركزي الأرجنتيني قرارات تحظر على البنوك الخاصة تقديم خدمات العملة الرقمية إلى عملائها في جميع أنحاء البلاد، وذلك عقب قيام اثنين من البنوك، بتقديم خدمات شرائية بالعملات الرقمية من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بهم.

وذكر البنك المركزي الأرجنتيني "بى سى ار ايه" - في بيان اليوم الأحد - أن هذا الإجراء يهدف إلى الحد من مخاطر التعامل بالأصول الرقمية، خاصة من خلال البنوك الخاصة، مشيرا إلى أنه قام بإصدار وثيقة خاصة تنظم التعامل في عمليات البيع والشراء والمداولات، على الأصول الرقمية وإنها تمنع تسهيل هذه العمليات للمواطنين لأنها غير خاضعة لتنظيم السلطة المالية القومية وغير مرخصة من قبل البنك المركزي.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء جاء عقب قيام بنكي "بانكو جايليسيا" و"بروبنك" بالإعلان عن تقديم خدمات التعامل بالعملات الرقمية لعملائهما، مشيرا إلى أن هذا الإجراء أيضا يهدف إلى الحد من مواجهة المشكلات التي تقابل المستخدمين والمؤسسات المالية، فيما يتعلق باستخدام هذه الأصول كأدوات استثمارية.

وتعقيبا على هذا القرار، أشارت مصادر محلية إلى أن قرار حظر التعامل في العملات الرقمية، ربما يرجع إلى تأثير ذلك على زيادة الطلب على الدولار؛ الأمر الذي من شأنه أن يزيد الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق السوداء وهو ما يعرف باسم "الدولار الأزرق"، مؤكدة أن هذا القرار يهدف لمنع هذه العمليات على الأصول الرقمية قبل أن تصبح ذات أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني.

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