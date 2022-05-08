محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لـ29 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة

تابع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لـ29 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، منها 9 مراكز شباب "إنشاء جديد"، و17 سورًا ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، بالإضافة إلى إحلال وتجديد مبنيين إداريين، وملعب خماسي.



وأوضح الفقي أنه فيما يخص مراكز الشباب التي يتم إنشاؤها، فقد تم الانتهاء من 6 مراكز شباب وهي مركز شباب "الفراسية" بساقلتة، ومركزي شباب "الزوك الغربية"، و"الدويرات" بالمنشأة، ومركزي شباب "أولاد عليو"، و"العوكلية" بالبلينا، ومركز شباب "يحيى الحاجر" بدار السلام، وجار الانتهاء من 3 مراكز شباب آخرين تتراوح نسب التنفيذ بها من 70 إلى 98%.



وفيما يخص أسوار مراكز الشباب، فقد تم الانتهاء من 16 سورًا لمراكز شباب "سلامون" بطما، و"أبو عزيز" بالمراغة، و"الطوايل الغربية"، و"الرياينة الحاجر" بساقلتة، و"الكوامل قبلي"، و"نجع طوخ"، و"أولا حمزة"، و"روافع العيساوية" بالمنشأة، و"خارفة جرجا"، و"الخلافية"، و"العوامر قبلي" بجرجا، و"السلماني" بالبلينا، و"أولاد يحيى الحاجر"، و"نجوع مازن شرق"، و"أولاد الشيخ"، و"عرب العطيات" بدار السلام، وجار العمل في سور مركز شباب الحاجر بأولاد يحيى بنسبة تنفيذ بلغت 95%، وجار الانتهاء من المبنى الإداري لمركز شباب "الأغانة" بطما بنسبة تنفيذ بلغت 95% أيضا، كما تم الانتهاء من إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب "أولاد سلامة" بالمنشاة، بنسبة تنفيذ 100%.