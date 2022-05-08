اعتماد مبرة طنطا مركزا لتدريب أطباء الرعايات المركزة للأطفال والمبتسرين

قال الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي الغربية، أنه تم اعتماد مستشفى مبرة طنطا للتأمين الصحي، لتكون مركز تدريبي لأطباء الرعايات المركزة للأطفال والمبتسرين على مستوى مستشفيات التأمين ووزارة الصحة.

وأشار مدير الفرع، إلى أنه وقع الاختيار على المستشفى تماشيا مع رؤية قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة لرفع كفاءة الأطقم الطبية، حيث تم توقيع عقد تدريبي لمدة شهرين على رأس العمل، وبواقع 12 ساعة أسبوعيا لتدريب مجموعة من الأطباء بمختلف المستشفيات.

وأكد الدكتور سيد عبد السلام مدير المستشفى، أن اختيار المستشفى جاء نتيجة نجاحها بعد الحصول على كأس التميز وحصاد المركز الثاني بمسابقة الرعاية المركزة للأطفال والحضانات، والتي أقيمت في وجود 30 مستشفى على مستوى الوزارة، وبعد إشادة فريق التحكيم بالمستوى المتميز لفرق العمل بالمستشفى.