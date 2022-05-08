أكد محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن زملاءه قدموا أداء أكثر من رائع أمام وفاق سطيف، واستحقوا الفوز برباعية نظيفة، مؤكدًا أنه يتمنى المشاركة في لقاء الإياب يوم السبت المقبل.

ووجه عبد المنعم الذي غاب عن مباراة وفاق سطيف للإصابة الشكر لجمهور الأهلي، الذي تواجد في مدرجات ملعب السلام بأعداد كبيرة، مؤكدًا أنه لعب دورًا كبيرًا وساعد اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم خلال المباراة.

وأضاف: «كنت أتمنى أن أشارك أمامهم في المباراة ولكن الإصابة حالت دون ذلك.. ولكن لدي أمل كبير في المشاركة بلقاء العودة».

اختتم مدافع الأهلي تصريحاته قائلا: «أتمنى أن تكون بطولة إفريقيا من نصيبنا وسوف نجتهد كثيرًا لكي نفوز باللقب»، مؤكدًا أنه يتعافى من الإصابة بشكل جيد وسوف يشارك في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.