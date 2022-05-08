مدافع الأهلي يكشف موقفه من مباراة الإياب أمام وفاق سطيف

كشف محمد عبد المنعم، مدافع النادي الأهلي، موقفه من المشاركة في مباراة الإياب أمام وفاق سطيف، والمقرر لها السبت المقبل، في الجزائر، وذلك بعد غيابه عن مباراة الأمس والتي انتهت برباعية نظيف للأحمر، للإصابة.

وغاب محمد عبد المنعم عن المشاركة مع الأهلي في مباراة الليلة بسبب معاناته من الإصابة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري.

وأكد عبد المنعم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ناديه: «الحمد لله على الفوز خلال لقاء اليوم على أرضنا بأربعة أهداف ويعطي لنا راحة في مباراة العودة، ونشكر جمهور الأهلي على حضورهم»

وأوضح: «الإصابة منعتني عن المشاركة اليوم وفي مباراة العودة إن شاء الله سأكون متواجدًا، والبطولة تكون من نصيبنا ونسعد جمهور الأهلي وكل المشجعين».

وأتم: «سنحصل على يومين إجازة وبعد ذلك سأشارك في التدريبات مع فريق الأهلي».