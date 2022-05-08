تقرير: دراسة مسحية لبناء شبكة غاز طبيعي لتزويد المناطق الصناعية بالسعودية

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الأحد، بأن هناك تعاونا بين وزارة الطاقة واللجنة الوطنية للتعدين في اتحاد الغرف السعودية لبناء شبكة غاز طبيعي لتزويد المناطق الصناعية في جميع مدن المملكة، وفق خطة زمنية مدروسة، تحقيقا لرؤية المملكة 2030 لدعم القطاع ورفع مساهمته بالناتج الإجمالي المحلي.

ووفقا لمعلومات الصحيفة، فإن اللجنة الوطنية للتعدين تعمل على إعداد دراسة مسحية لقياس حاجة القطاع الصناعي لاستخدام الغاز الطبيعي في عملية التصنيع، بالتعاون مع وزارة الطاقة، لبناء شبكة غاز طبيعي لتزويد المناطق الصناعية حول المملكة كافة، بناء على خطة زمنية مدروسة.

وحسب المعلومات، فقد أبلغ الاتحاد جميع الغرف في مناطق المملكة بشأن تعبئة استبيان خاص في إعداد دراسة مسحية لقياس حاجة القطاع الصناعي للغاز الطبيعي في عمليات التصنيع، مؤكداً أن البيانات هي لغرض المسح فقط، ولن يتم مشاركتها لأي سبب مع أي جهة أخرى.

ويحتوي الاستبيان على معرفة كمية استخدام الغاز الطبيعي في عمليات الإنتاج وإيجابيات ذلك، والمحفزات التي تساهم في رفع مستوى الاستخدام، وأهم المعوقات الحالية التي تحد أو تعيق استخدام الغاز الطبيعي في التصنيع.

وكانت السعودية، قد أعلنت مؤخرا عن اكتشافات جديدة لحقول غاز طبيعي بمناطق متفرقة من البلاد.