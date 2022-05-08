قائد مجموعة الجنود المتبقيين في ماريوبول يوجه نداء من أجل المساعدة

استأنف قائد مجموعة من الجنود ما زالت في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة، بعد إجلاء آخر المدنيين، الاتصالات من أجل المساعدة بعد ساعات من مغادرة آخر مجموعة من غير المقاتلين.

وقال سيرهي فولينسكي، قائد الفرقة الـ 36 لمشاة البحرية إن قواته يأملون في معجزة "أن تجد قوة أكبر طريقة لفهم إنقاذنا!".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيتم عقد محادثات حول السماح لباقي الجنود المتحصنين في مصنع الصلب منذ أسابيع بالمغادرة، لكن موسكو لم تعط أي إشارة لدعم هذه المحادثات. وكتب فولينسكي أن ثلاثة من جنوده ماتوا وجرح ستة خلال عملية إجلاء المدنيين اليوم السبت.

وشكا فولينسكي: "يبدو الأمر أنني نزلت إلى برنامج واقعي جهمني نقاتل فيه نحن الجنود من أجل حياتنا ويشاهد العالم أجمع هذه الحلقة المثيرة. الألم والمعاناة والجوع والبؤس والدموع والمخاوف والموت. كلها أمور حقيقية"، ونشر صورة لنفسه ظهر فيها غير حليق وبعينين دامعتين ويبدو أن أنفه مصاب.