سنغافورة تسجل 2423 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا

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قالت سنغافورة اليوم الأحد، إنها سجلت 2423 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع بلوغ معدل زيادة الإصابات الأسبوعية 1.01.

ووفقا لصحيفة ستريتس تايمز السنغافورية، هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها المعدل رقم 1 منذ يوم 23 أبريل الماضي.

ويشير المعدل إلى نسبة حالات الإصابة بالمجتمع خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق عليه. ويشير معدل يبلغ أكثر من 1 أن عدد حالات الإصابة الأسبوعية الجديدة بكوفيد-19 في تزايد.

كان عدد الإصابات الأحد الماضي 1732 حالة.

وتم نقل 240 حالة إصابة بكوفيد إلى المستشفى اليوم الأحد، مع دخول ستة مرضى العناية المركزة، وحاجة 15 إلى دعم تنفس اصطناعي.

وذكرت وزارة الصحة أن البلاد سجلت حالتي وفاة بالمرض.