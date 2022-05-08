رئيس وزراء الصين يحذر من وضع صعب لسوق التوظيف في ظل إجراءات الإغلاق لاحتواء فيروس كورونا

حذر رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج من "وضع صعب ومعقد" لسوق التوظيف في ظل فرض إجراءات إغلاق صارمة لاحتواء فيروس كورونا.

وقد أصدر لي تشيانج أوامره لجميع الإدارات والمناطق الحكومية لاعطاء أولوية للإجراءات التي تهدف لمساعدة الشركات على الحفاظ على الوظائف والتعامل مع الصعوبات الحالية، بحسب بيان صدر في وقت متأخر من أمس السبت.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لي تشيانج القول "العمل على استقرار سوق التوظيف مسألة تتعلق بحياة المواطنين، كما أنها تمثل دعما رئيسيا للاقتصاد لكي يعمل في نطاق معقول"، حيث حث الشركات على استئناف الانتاج في ظل اتباع إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وكانت الصين قد سجلت 4384 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت: كما سجلت مدينة شنغهاي، التي تخضغ لبعض إجراءات الاغلاق منذ أسابيع، 3975 حالة إصابة جديدة. وكانت شنغهاي قد أعلنت أمس السبت إرجاء بدء امتحانات القبول لطلاب المدارس والجامعات حتى يوليو المقبل، في حين قالت بعض أكبر الشركات في المدينة إنها تحاول استئناف عمل المصانع.