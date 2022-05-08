الجيش العراقي يتعاقد مع أمريكا وفرنسا لشراء أسلحة حديثة

كشفت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، عن توقيع عقود مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، لاستيراد أسلحة متطورة وتعزيز صنف المدفعية.

وقال قائد صنف المدفعية في الوزارة اللواء الركن عبد العرداوي، لوكالة الأنباء العراقية «واع» إن «الوزارة أبرمت عقودا مع فرنسا وأمريكا في استيراد أسلحة متطورة، ومنها صنف المدفعية، الذي أثبت في الفترة الأخيرة وبكل جدارة وبشكل فعال، تأثيره في جميع المعارك مع عصابات داعش الإرهابي».

وأضاف أن «الدولة العراقية مستمرة في تطوير الأسلحة لدى الأجهزة الأمنية في استيراد مدافع ذات الذراع الطويل، التي تستهدف العدو على مسافات بعيدة، بعد أن أثبتت وبشكل فعال تأثيره في المعارك حيث تعتبر أفضل من الطائرة والبندقية».

وتابع أن «بلاده مهتمة باستيراد صنف المدافع؛ لفرض سيطرتها على كل من يسيئ إلى الدولة العراقية والأجهزة الأمنية، حيث يكون استخدامها فعال وبشكل كبير على العدو»، مؤكدًا أن «استيراد أصناف من المدافع الجديدة، سيكون ضمن الاتفاقيات مع دول أوروبية».