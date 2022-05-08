سعفان يتابع تلقي طلبات الترشح للانتخابات النقابية بالمنوفية ودمياط وبني سويف

يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، لحظيا على مدار اليوم وغدا سير عملية تلقي طلبات الترشح للمرحلة الأولى من الانتخابات النقابية العمالية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة ومديريات القوى العاملة.

وأشار علي حامد الزقم مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، إلى أن المديرية بدأت في استقبال طلبات الترشح من المتقدمين بالمقر الذي تم إعداده وتجهيزه بمقر ديوان عام المديرية بشبين الكوم عمارة غاز مصر- البر الشرقى لـ36 لجنة نقابية عبر 4 لجان تلقى الطلبات.

وأكد أن سير عملية تلقي الطلبات تتم في سهولة بما يحقق رضا المتقدمين، ولم يتم مواجهة أى عقبات أو مشكلات أمام العملية في اليوم الأول.

وأوضح أنه تم تجهيز المقر لبدء تلقى الطلبات، وتقسيم اللجان وفق التصنيفات النقابية المحددة للمرحلة الأولى، مع تسجيل الطلبات على المنظومة الرقمية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لتسهيل عملية الانتخابات على المنظمات النقابية وفق المشروعات الانتخابية المقدمة منها للإدارة المختصة بذلك.

وأوضحت منى الأطروش، مدير مديرية القوى العاملة بدمياط، أن المديرية بدأت في استقبال طلبات الترشح من المتقدمين بالمقر الذي تم إعداده وتجهيزه بمقر ديوان عام المديرية بتقسيم المعلمين- طريق المحور- أمام قسم شرطة ثان دمياط لـ23 لجنة نقابية عبر 4 لجان تلقى الطلبات.

ونوهت بأن سير عملية تلقي الطلبات تتم في سهولة بما يحقق رضا المتقدمين، ولم يتم مواجهة أي عقبات أو مشكلات أمام العملية في اليوم الأول.

وأضافت أنه تم تجهيز المقر لبدء تلقى الطلبات، وتقسيم اللجان وفق التصنيفات النقابية المحددة للمرحلة الأولى، مع تسجيل الطلبات على المنظومة الرقمية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لتسهيل عملية الانتخابات على المنظمات النقابية وفقاً للمشروعات الانتخابية المقدمة منها للإدارة المختصة بذلك.

وفي بني سويف، قامت المديرية تلقى طلبات الترشح من خلال 4 نوافذ بمقر المديرية لاستلام طلبات 24 لجنة، وقال محمد أنور مدير المديرية إنه تم وضع خطة عمل لتيسير استلام الطلبات، وحتى الآن تسير العملية بشكل منتظم وبدون مشكلات.