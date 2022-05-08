السعودية تعلن تطورات الحالة الصحية للملك سلمان

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الأحد، التطورات الصحية للملك سلمان بن عبدالعزيز، عاهل المملكة، وذلك بعد الإعلان صباح اليوم، عن دخوله مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة؛ لإجراء فحوصات طبية.

وذكر الديوان، في بيان جديد مساء اليوم، أن الملك سلمان خضع في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لمنظار للقولون كانت النتيجة سليمة.

وقال البيان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خضع ظهر اليوم الأحد في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لمنظار للقولون، وأعلن أن "النتيجة كانت سليمة ولله الحمد".

وأضاف أن "الفريق الطبي قرر بقاء الملك سلمان في المستشفى لبعض الوقت للراحة".

كان الديوان الملكي قد أفاد في وقت سابق من اليوم الأحد بأن الملك سلمان دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة للخضوع لفحوصات طبية.

وأشار الديوان، في بيان مقتضب نقلته "واس"، إلى أن الملك دخل إلى المستشفى مساء أمس السبت، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.