الفنانة نور: مسلسل راجعين يا هوى يحترم عقلية المشاهد

أكدت الفنانة نور أن مسلسل "راجعين يا هوى" ، الذي عرض في موسم رمضان المنتهي، يحترم عقلية المشاهد والأسرة المصرية والعربية، معربة عن سعادتها كثيرا بردود الأفعال التي لمستها من الجمهور على شخصيتها منذ ظهورها بالعمل.

وقالت نور - في تصريح اليوم الأحد - إنها محظوظة بالتواجد ضمن فريق عمل المسلسل الذي يسترجع ذكريات الأعمال العظيمة، مشيرة إلى أنها تقدم دور طبيبة نفسية هي "ماجي" ولكنها تعاني أيضا من عقدة الرجال حتى تلتقي صدفة ببليغ أبو الهنا، الذي يجسده الممثل خالد النبوي، ومن خلال المشاهد والأحداث تتولد مواقف كوميدية حيث تحاول أن تبحث عن حل لعقدته.

وأوضحت أنها المرة الأولى التي تقدم فيها شخصية تحمل طابعا ساخرا كوميديا مع لايت اجتماعي، مؤكدة تحضيرها للشخصية من خلال قراءة السيناريو أكثر من مرة، وحرصها على تقديم الشخصية بشكل جديد، فهي ليست مثالية وتحمل مشاعر مختلفة مثل العصبية والهدوء والطيبة والذكاء.

وأشارت الفنانة إلى أن كواليس المسلسل رائعة، وأن فريق العمل قام بدوره على أكمل وجه خاصة أن العمل يتعرض لصراع الأجيال، وهذا ما يميزه ويعطيه مذاقا خاصة، موضحة أن المسلسل يعرض أفكار الأجيال الجديدة، وكيفية اختلافها مع الأجيال التي سبقتها، وكيف يتعامل كل منهم في المواقف المختلفة.

يشارك في بطولة المسلسل خالد النبوى، ونور، وهنا شيحة، وأنوشكا، وفاء عامر، وأحمد بدير، وإسلام إبراهيم، وطارق عبد العزيز، وسلمى أبو ضيف، ومصطفى درويش، وشريف حافظ، واية سماحة، وسلوى محمد على، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.