أدان مسؤولان بريطانيان، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس السبت، بغرب سيناء.

وأكد اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشئون شمال إفريقيا وجنوب ووسط آسيا والكومنولث أن المملكة المتحدة تقف إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب.

وقال الوزير البريطاني -في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- "لقد صدمت عندما علمت بالهجوم الإرهابي الذي وقع يوم أمس غرب سيناء واستهدف عناصر من الجيش المصري"، معربًا عن خالص التعازي لأهالي الضحايا.. متمنيًا الشفاء للمصابين.

وفي السياق ذاته، أدان السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي بشدة الهجوم الإرهابي، معربًا -في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- عن التعازي لأسر الجنود الذين فقدوا حياتهم.. متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مشددًا على وقوف بلاده إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب.