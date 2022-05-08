توجهت أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، بخالص التعازي لأسر الشهداء في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع غرب سيناء وأدى إلى استشهاد ضابط وعشرة جنود، وإصابة خمسة آخرين، معربة عن أمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الأولى»، صباح الأحد، إن الحادث الإرهابي الخسيس شهد إدانات واسعة من كل أطياف الشعب المصري، مؤكدة أن المواطنين يدعمون القوات المسلحة، في مواجهتها الشاملة للإرهاب.

وأضافت أن الحادث سبقه انتشار مجموعة من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، والاختراق لأكثر من موقع إلكتروني، منوهة إلى أن «مصر تواجه حربًا في أكثر من جهة وبأساليب مختلفة، خاصة مع كل ما يحدث في العالم من تداعيات اقتصادية لها علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية».

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري رغم التداعيات الاقتصادية، مازال مصطفًا ويواجه الأزمات، معقبة: «مصر لازالت تقف على قدمها تدعم وتقدم كل الخدمات للشعب المصري، والرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه خطاباته للشعب، ويؤكد فيها أننا مستمرون في معركة التنمية والبناء».

وذكرت أن «الهجمة الإرهابية غرب سيناء محاولة يائسة، سبقتها محاولات أخرى لها علاقة بزعزعة الأمن»، مشددة على أن الأمر ينبه إلى أهمية الوعي، للوضع الذي نحن فيه، والاستمرار في دعم الدولة المصرية، والتأكد من كل معلومة متداولة وما ينشر، لأن تأثيره سلبي على الدولة المصرية.

ورجحت تزامن الهجوم، مع تصريحات بعض المسؤولين عن إعلان سيناء خالية من الإرهاب قريبًا، مضيفة: «معركتنا مستمرة منذ يوم وقوفنا في 3 يوليو، وقولنا إن الدولة المصرية مستحيل أن تتراجع وتتغير هويتها وأن يظل حكم الجماعة الظلامية موجودًا، كنا نعلم بأن هذا الثمن سندفعه، قرار اتخذناه جميعًا ومقابله ضريبة دم مدفوعة».

ولفتت إلى أن المواطنين مصطفون خلف القيادة السياسية للتقدم وبناء الجمهورية الجديدة، قائلة إن الهجمة الإرهابية غرب سيناء، ليست بنفس قوة وتأثير ما حدث خلال أعوام 2013 و2014 و2015، وهو دليل على سيطرة الدولة على سيناء.

وأرجعت الهجوم الإرهابي إلى الدعوة لبدء حوار سياسي لكل الأطياف، واصطفاف في الدولة المصرية بين المؤيدين والمعارضين وكل التيارات، وتحقيق التقدم في الوضع الاقتصادي ومسيرة البناء، مختتمة: «الدولة المصرية مستمرة والشعب المصري واع ويعلم أن السبيل الوحيد للتقدم، أن تكون الدولة جبهة موحدة ضد الأعداء والمحاولات التي تستهدفها».

وأمس السبت، أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء.

وقال المتحدث العسكري في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: «قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه في غرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جندي وإصابة 5 أفراد».

وأضاف البيان أنه جارٍ مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء، مؤكّدًا استمرار جهود القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي العزاء للشعب المصري والقوات المسلحة في ضحايا الهجوم، مؤكدا أن العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.