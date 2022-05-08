وزير البترول: الشهداء الأبرار قدموا أثمن ما يملكون دفاعا عن مصر وشعبها العظيم

نعى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة الذين ارتقوا أثناء قيامهم بالتصدي للعناصر الإرهابية الآثمة التي هاجمت نقطة رفع المياه غرب سيناء .

وأعرب الملا - في بيان اليوم، نيابة عن جميع العاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية - عن خالص التعازي لأسر الشهداء و لشعب مصر ورجال القوات المسلحة في مصابهم الأليم، داعيا الله أن يرحم الشهداء ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأضاف الملا أن الشهداء الأبرار قدموا أثمن ما يملكون؛ دفاعا عن مصر وشعبها العظيم.