النمسا تسجل 5168 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة

سجلت النمسا 5168 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و14 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و177 ألفا و928 إصابة، والوفيات إلى 18 ألفا و242 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم أيضا، إعطاء 18 مليونا و299 ألفا و881 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.