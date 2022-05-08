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تعثر جهود ولاية كاليفورنيا الأمريكية لترشيد استهلاك المياه

(د ب أ/ت ك أب
نشر في: الأحد 8 مايو 2022 - 10:35 م | آخر تحديث: الأحد 8 مايو 2022 - 10:35 م
بعد نحو عام من مناشدة جافن نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية لسكان الولاية بخفض استهلاك المياه طواعية بنحو 15% وسط جفاف متفاقم، لم تصل نسب الحفاظ على المياه قرب هذا الهدف.

والآن، وفي الوقت الذي يواجه فيه سكان كاليفورنيا قيودا غير مسبوقة بشأن المياه اعتبارا من الشهر المقبل، يقول بعض خبراء المياه إن هناك حاجة إلى نسب خفض أكبر مثل تلك التي أمر بها الحاكم السابق جيري براون خلال آخر مواسم الجفاف لكي تستيقظ الولاية من الاحساس الزائف بالأمن المائي.

وقالت هيثر كولي، مديرة الأبحاث بمعهد "ذا باسيفيك" لأبحاث المياه في أوكلاند "حتى خلال الجفاف الأخير، عندما طلب الحاكم نسب خفض تطوعية، لم نحقق تلك النسب.. نحتاج حقا إلى فرض نسب إلزامية. هذا يرسل حقا إشارة أننا نواجه هذه المشكلة معا، وأنه يتعين على كل شخص أن يقوم بدوره".

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