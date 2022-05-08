وزارة التنمية الألمانية تعلن عن تقديم ملايين إضافية إلى أوكرانيا

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أعلنت وزارة التنمية الألمانية عن تقديم63 مليون يورو (66 مليون دولار) إضافية إلى أوكرانيا.

وقالت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه لصحيفة بيلد أم زونتاج الألمانية "إنه من المهم بالنسبة لي أن تساعد ألمانيا أوكرانيا ليس فقط عسكريا ولكن أيضا بما يجعل الحياة أكثر تحملا بالنسبة لشعب أوكرانيا".

وتابعت أنه "لهذا السبب قمنا بزيادة برنامج المساعدة الفورية لأوكرانيا من 122 مليون إلى 185 مليون يورو. وسيتم استخدام هذه الأموال لاستعادة إمدادات مياه الشرب وإعادة بناء الشقق والمدارس ورياض الأطفال المدمرة".

وأضافت:"الوزارات الأخرى تقدم المزيد وسنقوم نحن أيضا بالمزيد. وما أن تتوقف القنابل عن السقوط، ستقدم ألمانيا مساعدات بالمليارات لإعادة البناء. وتستعد وزارتي لذلك بالفعل".