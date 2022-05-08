بيلوسي ترى ضرورة تقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 33 مليار دولار

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن النواب الأمريكيين يدركون أهمية الموافقة على حزمة مساعدات مقترحة بقيمة 33 مليار دولار لأوكرانيا، على الرغم من إحجامها عن توقع الموعد الذي يمكن أن يوافق مجلس الشيوخ عليها.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت بيلوسي في برنامج "واجه الأمة" على قناة "سي بي إس" التليفزيونية الأمريكية: "أعتقد أن بإمكاننا القيام بذلك بأسرع وقت ممكن.. نحن على دراية تامة بالاحتياجات والأهمية الملحة، ومرة أخرى، سيكون لدينا شراكة بين الحزبين بينما نحن نمضي قدما في ذلك".

وردا على ما إذا كان الكونجرس سيوافق على حزمة المساعدات، قالت: "أعتقد أنه يتعين علينا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بادين قد طلب الشهر الماضي 33 مليار دولار في شكل مساعدات عسكرية وإنسانية من أجل أوكرانيا ودول أخرى تضررت بسبب العدوان الروسي.

يذكر أن الحكومة الأمريكية وعدت أو أمدت أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي أواخر فبراير الماضي أسلحة بقيمة 2.5 مليار دولار؛ وبلغ إجمالي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا منذ بداية العام الماضي 3.2 مليار دولار.