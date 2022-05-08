الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإرهابي على نقطة رفع مياه شرق قناة السويس في مصر

أدان وفد الاتحاد الأوروبي في مصر محاولة الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم السبت، نقطة رفع مياه بمنطقة شرق قناة السويس، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من الجنود.

وأعرب سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة كريستيان بيرجر عن خالص التعازي لأسر الجنود القتلي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وكان المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبد الحافظ، قد أعلن في وقت سابق اليوم، إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة.

وقال عبد الحافظ: "قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الاشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 أفراد".