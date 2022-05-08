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نفى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تدخله في اختيار إيهاب جلال مدربا لمنتخب مصر.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن من قبل تعيين إيهاب جلال، مدربا لمنتخبنا الوطني بعد رحيل البرتغالي كارلوس كيروش، الذي فشل في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بالإضافة إلى خسارة لقب كاس الأمم الإفريقية أمام منتخب السنغال.

وقال أشرف صبحي في تصريحات لقناة «صدى البلد»: «إنني كوزير للشباب والرياضة ليس لي دخل إطلاقا في اختيار إيهاب جلال».

وأضاف: «اتحاد الكرة مسؤول عن اختيار من يقود المنتخب في حين أن الوزارة دورها المراقبة وتحقيق آمال الشعب من خلال دعم الفريق ومساندته فقط».

وأكمل: «الجميع يقف في صف المنتخب ويدعمه وحينما نتحدث في شأن منتخبنا الوطني يكون حديثنا من باب الخبرة وليس المسؤولية».

وواصل أشرف صبحي: «منتخب مصر يتميز بعدد كبير من الشباب وعلى رأسهم محمد صلاح».

وعن الخطة المستقبلية لإيهاب جلال .. قال أشرف صبحي: «لن يرضينا إلا الفوز بالبطولات الإفريقية واتحاد الكرة يعلم ذلك، والوزارة ستوفر الظروف الملائمة للمنتخب، ولن نتدخل في النواحي الفنية».

وأتم: «وزارة الشباب والرياضة كانت ملتزمة بدفع مكافأة اللاعبين بعد المباريات دون أي تدخل في الفنيات ولم نمانع تمويل راتب مدرب أجنبي لمنتخب مصر».