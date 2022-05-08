 تجديد حبس بائعين متجولين في واقعة إلقاء شاي مغلي على أسرة بمحطة كوم أمبو - بوابة الشروق
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تجديد حبس بائعين متجولين في واقعة إلقاء شاي مغلي على أسرة بمحطة كوم أمبو

حمادة بعزق:
نشر في: الأحد 8 مايو 2022 - 4:21 م | آخر تحديث: الأحد 8 مايو 2022 - 4:21 م

جددت نيابة كوم أمبو بأسوان، اليوم الأحد، حبس بائعين متجولين، 15 يوما على ذمة التحقيق، في واقعة إلقاء شاي مغلي على أُسرة، أثناء تحرك القطار من محطة كوم أمبو، مما تسبب في إصابات لأفراد الأسرة، نقلوا على إثرها للمستشفى.

وكان مستشفى كوم أمبو، استقبل طفلة وأسرتها مصابين بإصابات مختلفة، بسبب إلقاء ماء مغلي عليهم.

انتقل لمكان الواقعة رجال المباحث، وتبين إصابة طفلة تدعى "مكة عبدالفتاح" 3 سنوات، وأمها، وعمها، بإصابات متفرقة.

وتبين من تحريات المباحث بالتعاون مع شرطة السكة الحديد، أن بائعا متجولا وزميله أقدما على إلقاء الماء المغلي على الأسرة، أثناء تحرك القطار من محطة كوم أمبو، بسبب مشادة كلامية بينهم، وهو ما أحدث الإصابات بأفراد الأسرة مما اضطرهم للنزول بمحطة كلابشة، والتوجه عن طريق الإسعاف لمستشفى كوم أمبو لتلقي العلاج.

وكان رجال المباحث تمكنوا من القبض على المتهمين "م. ح." و"م. ا." بعد ساعة من الواقعة، وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، حيث ثبت من التحريات صحة الواقعة، وعليه قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وفي ميعاد التجديد قررت النيابة تجديد حبسهم 15 يوما.


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