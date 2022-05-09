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تجاهل لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد، وصول أتلتيكو مدريد وبرشلونة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

ولعب الريال ديربي مدريد مساء اليوم الأحد، وتعرض الخسارة أمام أتلتيكو مدريد بهدف دون رد.

وسئل فاسكيز بعد المباراة عن وصول برشلونة أو أتلتيكو مدريد إلى دوري الأبطال الموسم المقبل ورد قائلا:""لا أعرف، لست مهتم، نحن في الصدارة ولا يهمني من في المركز الرابع".

وأضاف جناح الملكي:"ما يهمني هو أن ريال مدريد هو بطل الليجا".

وحقق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني، بعدما ابتعد بفارق كبير من النقاط على برشلونة وأتلتيكو مدريد واشبيلية وتمكن من الظفر باللقب قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.