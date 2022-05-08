 كوريا الشمالية مازالت تلتزم الصمت بشأن ما تردد عن إطلاقها لصاروخ باليستي من غواصة - بوابة الشروق
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كوريا الشمالية مازالت تلتزم الصمت بشأن ما تردد عن إطلاقها لصاروخ باليستي من غواصة

سول - د ب أ
نشر في: الأحد 8 مايو 2022 - 9:53 ص | آخر تحديث: الأحد 8 مايو 2022 - 9:53 ص

مازالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية تلتزم الصمت، بشأن ما تردد عن إطلاق بيونجيانج لصاروخ باليستي من غواصة أمس السبت.

ولم تتحدث المنافذ الإعلامية الرئيسية بعد، بما في ذلك صحيفة "رودونج سينمون" ووكالة الأنباء المركزية الكورية، حتى صباح اليوم الأحد، عن إطلاق الصاروخ الباليستي من غواصة، بعد ظهر أمس السبت، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وعادة تقوم كوريا الشمالية بعمل تغطية مصحوبة بصور لإطلاق صواريخ، في اليوم التالي، عبر وسائل الإعلام التي تديرها الدولة.

جاء إطلاق الصاروخ الباليستي أمس السبت بعد 3 أيام فقط من إطلاق كوريا الشمالية ما بدا أنه نوع جديد من صاروخ باليستي عابر للقارات.

ومن غير المعتاد أن تلتزم بيونجيانج الصمت، عندما يتعلق الأمر بإطلاقها لصواريخ.

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