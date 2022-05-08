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تجديد حبس رجل قتل طفلة عشيقته بمنطقة السلام

أرشيفية
أرشيفية
شيماء عمار
نشر في: الأحد 8 مايو 2022 - 2:32 ص | آخر تحديث: الأحد 8 مايو 2022 - 2:32 ص

قررت محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة تجديد حبس سيدة وعشيقها 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل طفلة الأولى على يد العشيق بمنطقة السلام.

وتباشر النيابة العامة التحقيق وفي واقعة وفاة طفلة تبلغ من العمر 3سنوات ضربها عشيق والدتها وتم نقلها إلى المستشفى وتوفت بعدها بثلاث أيام.

وكشفت التحقيقات أن الأم تقدمت ببلاغ يفيد بأن توكتوك ضرب طفلتها في حادث وتوفت.

وأثبتت التحقيقات أن الأم على علاقة بالمتهم الذي ضرب ابنتها وتوفيت نتيجة الضرب.

وتوصلت تحريات مباحث قسم شرطة السلام لصحة الواقعة وتم ضبط الأم وعشيقها وتولت النيابة التحقيقات.

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