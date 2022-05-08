علي فرج يتوج بلقب بطولة «جي بي مورجان» للإسكواش

توج علي فرج، نجم الإسكواش المصري، والمصنف الثاني عالميًا، بلقب بطولة جي بي مورجان للإسكواش والتي استضافتها ولاية نيويورك الأمريكية، خلال الفترة من 1 وحتى 7 مايو الجاري.

وفاز علي فرج في النهائي على نظيره البيروفي دييجو إلياس، بثلاثة أشواط مقابل شوط، في مباراة ماراثونية استمرت لمدة 76 دقيقة، وبواقع أشواط «16-14، 9-11، 11-9 و11-5».

وكان علي فرج وصل للمباراة النهائية للبطولة بعد تغلبه على زميله مازن هشام المصنف الثامن عالميًا بنتيجة 3 – 0 وبواقع أشواط «11 - 5، 11 - 4 و11 – 4»، في مباراة استغرقت 28 دقيقة فقط، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

واستهل فرج مشواره في البطولة بالفوز على الإنجليزي جيمس ويلستروب المصنف رقم 27 على العالم، بنتيجة 3-0، ثم تغلب في ربع النهائي على الكولومبي ميجائيل رودريجيز المصنف رقم 14 على العالم بنتيجة (3-0)، قبل أن يهزم مازن هشام بثلاثية نظيفة.