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علي فرج يتوج بلقب بطولة «جي بي مورجان» للإسكواش

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 8 مايو 2022 - 11:47 ص | آخر تحديث: الأحد 8 مايو 2022 - 11:47 ص

توج علي فرج، نجم الإسكواش المصري، والمصنف الثاني عالميًا، بلقب بطولة جي بي مورجان للإسكواش والتي استضافتها ولاية نيويورك الأمريكية، خلال الفترة من 1 وحتى 7 مايو الجاري.

وفاز علي فرج في النهائي على نظيره البيروفي دييجو إلياس، بثلاثة أشواط مقابل شوط، في مباراة ماراثونية استمرت لمدة 76 دقيقة، وبواقع أشواط «16-14، 9-11، 11-9 و11-5».

وكان علي فرج وصل للمباراة النهائية للبطولة بعد تغلبه على زميله مازن هشام المصنف الثامن عالميًا بنتيجة 3 – 0 وبواقع أشواط «11 - 5، 11 - 4 و11 – 4»، في مباراة استغرقت 28 دقيقة فقط، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

واستهل فرج مشواره في البطولة بالفوز على الإنجليزي جيمس ويلستروب المصنف رقم 27 على العالم، بنتيجة 3-0، ثم تغلب في ربع النهائي على الكولومبي ميجائيل رودريجيز المصنف رقم 14 على العالم بنتيجة (3-0)، قبل أن يهزم مازن هشام بثلاثية نظيفة.


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