وصول أكثر من 100 مهاجر إلى جزيرة يونانية بعد غرق قاربهم

وصل 106 مهاجرين إلى ساحل جزيرة كوس السياحية اليونانية، حيث تمكنوا من السباحة إليها بعد غرق قاربهم الشراعي في وقت متأخر مساء السبت.

وأعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الأحد، أن جميع هؤلاء المهاجرين بخير وأنه ليس هناك أي أشخاص مفقودين بعد غرق القارب.

وأضاف أن المهاجرين، الذين جاءوا من دول مختلفة في آسيا وشمال أفريقيا، ومن بينهم 20 قاصرا، سوف يتم إيواؤهم في مخيم لتسجيل المهاجرين في جزيرة كوس.

وذكرت الإذاعة اليونانية الرسمية أن المهاجرين قالوا إنهم انطلقوا من الساحل التركي بالقرب من بودروم التي تبعد كيلومترات قليلة عن كوس.

يذكر أن هذه هي أول مجموعة كبيرة من المهاجرين تعبر إلى جزيرة يونانية، وبالتالي، إلى الاتحاد الأوروبي، منذ شهور.

ويحكم خفر السواحل اليوناني سيطرته على الحدود البحرية مع تركيا منذ عام 2019.

وتشكو منظمات حقوق الإنسان من إعادة المهاجرين بشكل غير قانوني إلى تركيا. وردت أثينا بشكل متكرر على هذا بأن قواتها الأمنية تحمي الحدود الأوروبية بما يتفق مع القانون الدولي.