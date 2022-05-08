ظهر الإعلامي محمد علي خير، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في بث مباشر بعنوان: «نصائح لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية»، لافتًا إلى أن البنك المركزي المصري أصدر قرارًا وصفه بـ«الحكيم» وهو عدم الاجتماع جرّاء قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن زيادة الفائدة البنكية، معتبرًا ذلك بمثابة رسالة اطمئنان للسوق.

وقال «خير»، إن الدولة بصدد أزمة اقتصادية قد تؤثر على استقرار الأسرة، ذاكرًا أن 30% من الشعب المصري تحت خط الفقر بمعدل تقريبا 6 ملايين أسرة؛ لذلك اقترح على الدولة المصرية إصدار «بطاقة» لهذه الأسر؛ من أجل صرف إعانة لمدة من 3 إلى 6 أشهر، وتقدر تلك الإعانة بمبلغ من 300 إلى 500 جنيه شهريًا.

وقدم رسالة لأرباب الأسر، مطالبا إياهم ببحث كيفية التقشف في الفترة المقبلة، موضحًا: «يجب أن يتضافر أفراد الأسرة، وتصبح مهيأة لأي شيء، وعلى كل زوج وزوجة أن يبحثوا أوجه صرفهم بدقة شديدة».

وطالب الإعلامي، بضرورة توفير مبلغ مالي لما أسماه «احتياجات ضرورية قهرية» مثل: «الطعام والشراب والدواء» ذاكرًا أن بند الدروس الخصوصية للأطفال قد يكون أحد أنماط الرفاهية في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن رسالته تطال الطبقة الوسطى.

وناشد الجميع بالحفاظ على السيولة قائلا: «قدر الإمكان فكّر قبل ما تطلع جنيه»، حسب تعبيره.

ووجه نصيحة لكل من لديه مقتنيات مادية، موضحًا أن عليهم الاستثمار في شهادات البنوك ذات الفائدة المقدرة بـ18%؛ من أجل ضمان عائد مادي، مطالبًا الأسر كافة بعدم تفعيل بند «نزهة المصيف» في الموسم الحالي، مؤكدًا أن هذه التجربة تم تطبيقها في أمريكا الآن نظرًا للظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم.

واستكمل: «المصيف عندنا في نقابة الصحفيين بـ3000 جنيه في الأسبوع، وهتصرف هناك زيهم، وده مش وقته، بلاش مصيف السنة دي».

وشدد على ضرورة اللجوء للتقسيط بدلا من الدفع الكاش، مستكملا: «يجب تجنب الحراك الوظيفي، من يمتلك وظيفة عليه الحفاظ عليها لمدة 6 أشهر على أقل تقدير».