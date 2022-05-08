جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة رمانة ويداهم منزلي منفذي عملية إلعاد

أفادت وسائل إعلام، مساء اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحم بلدة رمانة بغرب جنين، مسقط رأس منفذي عملية إلعاد، وداهم منزلي منفذي العملية.



وأشار شهود عيان إلى أن «مواجهات اندلعت بداية اقتحام الجيش للبلدة، ثم أغلق الجيش كل الطرق المؤدية لمنزلي منفذي العملية، مع انتشار كبير في القرية».



وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلقاء القبض على الفلسطينيين الاثنين، اللذين يشتبه في تنفيذهما لهجوم إلعاد، وذلك في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأحد.



ويوم الخميس الماضي، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية سقوط ثلاثة قتلى في هجوم بمدينة إلعاد في وسط إسرائيل.



وكانت الهيئة الإسرائيلية، قد أعلنت عن وقوع 6 إصابات، من بينهم 4 في حالة خطرة، في هجوم قرب تل أبيب، في حين طالبت بلدية إلعاد بحسب المركز الفلسطيني للإعلام المستوطنين التزام المنازل بعد العملية.