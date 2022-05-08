مسؤولون: استهداف آخر ملجأ بمدينة ليسيتشانسك الأوكرانية وبداخله 90 شخصا

قال مسؤولون محليون في مدينة ليسيتشانسك شرقي أوكرانيا أن قنبلة ضربت مدرسة قروية بالقرب من المدينة.وكانت المدرسة آخر ما تبقى من ملاجئ وكان حوالي 90 شخصا بداخلها وسط القتال يوم السبت.

وتجري حاليا جهود الإنقاذ، ولا يزال 30 شخصا تقريبا مدفونين تحت الأنقاض.وليس هناك أي تصريحات بشأن عدد الإصابات أو الوفيات.

وبشكل منفصل، قتل 6 مدنيين بعد قصف روسي لبلدة بريفيليا شرقي أوكرانيا، وفقا لرسالة لمسؤولين محليين عبر منصة تليجرام .

وأصيب 12 آخرون في القصف. وكان بين القتلى ما لا يقل عن طفلين وفقا للرسالة، التي قيل فيها إن البلدة تتعرض لقصف صاروخي.