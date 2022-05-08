محافظ الإسكندرية: توريد 2267 طن قمح منذ بداية الموسم

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن إجمالي ما تم توريده إلى الصوامع بلغ 2267 طنًا، منذ بداية موسم توريد محصول القمح ثالث أيام عيد الفطر المبارك وحتى أمس السبت، في جميع المواقع التخزينية بالمحافظة، وهي 4 صوامع و3 بناكر مجهزة لتوريد القمح، في برج العرب والكينج مريوط والعامرية.

وأشاد الشريف، في بيان اليوم الأحد، بالدور الفعال الذي تقوم به اللجان المتخصصة من مديرية تموين الإسكندرية، برئاسة محمد سعد الله وكيل وزارة التموين، والجهات المختلفة لتحديد نوعية القمح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، لافتاً إلى أن عمليات التوريد تسير بدون أية مشاكل ودون عقبات.

ومن جانبه، أكد محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تسهيل توريد القمح في جميع المواقع المحددة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة.

وأشار إلى تقديم كل أشكال وصور الدعم والتيسييرات على المزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم مع التأكيد على استلام القمح المطابق للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة.