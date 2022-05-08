أطلع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، رئيس جمهورية إيرلندا مايكل هيجينز، على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، في ظل تدهور الأوضاع الميدانية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وعيد الفصح، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك.

وأكد المالكي، خلال اللقاء الذي عقد على هامش زيارة عمل إلى العاصمة الأيرلندية دبلن، للمشاركة في الندوة التي تنظمها لجنة الأمم المتحدة الخاصة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، أن القضية الفلسطينية هي الأطول في التاريخ المعاصر، ولا يمكن القبول بحجة تركيز الاهتمام على القضايا الطارئة، وتأجيل التعاطي حيالها.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الأحد، شدّد «المالكي»، على أهمية علاج المسائل كافة بشكل متساوٍ، وعدم السماح للمعتدي باستغلال هذه الظروف لمواصلة جرائمه وانتهاكاته.

وذكر أن «الأساس لنجاح العملية السياسية أو لبناء علاقات مع إسرائيل، يبدأ من توقف برنامجها الاستعماري على أرض دولة فلسطين، وانتهاكها للحقوق الفلسطينية وانهاء احتلالها».

من جهته، أكد الرئيس الإيرلندي موقف بلاده الداعم لفلسطين، وأنه سيتواصل مع الجهات المحلية والدولية بنفس الصوت الداعم.